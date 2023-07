Battuto ai rigori il Catania Viareggio in finale Under20

FARMAÈ VIAREGGIO

6

CATANIA SSD

4 DCR (1-1)

FARMAÈ VIAREGGIO:

Morbini, Rombi, Tomei, Santini, Belluomini, Lombardi, Cosci, Remedi, Sapienza, Santucci, Fantinato, Moretti. All. Cinquini

CATANIA SSD:

Cantarero, Panarello, Pola, Magrì, Saraiva, Milazzo, D’Amore, Veca, Serafino, Di Stefano, Giuffrida, Caltabiano.

All. Giuffrida

Arbitri: Sacchi di Lecco, Bedarra di Foggia

Reti: 2’ pt Tomei (V), 13’ st D’Amore (C)

Sequenza rigori: Cosci (V) gol, Milazzo (C) gol, Rombi (V) gol, D’Amore (C) gol, Lombardi (V) gol, Di Stefano (C) gol, Santini (V) gol, Caltabiano (C) parato, Belluomini (V) gol

Parziali: 1-0, 1-1

Note: ammonito Giuffrida (C)