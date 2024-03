Basket. Pfv ko con Porcari

Due partite, due sconfitte. È partito con il piede sbagliato il cammino della Sei Versilia Pfv nel girone di promozione del campionato femminile di serie C. Le viareggine, dopo aver stradominato la prima parte della stagione piallando un’avversaria dopo l’altra, con l’anno nuovo hanno accusato una flessione che ha portato alle prime sconfitte. E ora, contro avversarie di livello – nel girone della Pfv si affrontano le prime quattro classificate della stagione regolare – le viareggine continuano a mostrare delle difficoltà. Dopo la caduta con Valdarno nella prima giornata, è arrivato un ko anche con Porcari, la prima squadra ad avere ragione della Pfv in regular season. Il ko con le lucchesi coincide con la prima caduta casalinga per le viareggine, che fin qui alle Zappelli avevano messo in fila soltanto vittorie. Il punteggio finale lascia l’amaro in bocca: se con Valdarno la sconfitta era stata netta, con Porcari il ko è arrivato sul filo di lana, 47-48, a dimostrazione di una partita tirata e decisa dai dettagli. Come spesso accade, quando le cose vanno male, la monetina del destino sorride agli avversari. Nell’altra partita di giornata, Valdarno ha espugnato Prato prendendosi la vetta del gironcino. Classifica: Valdarno 12, Prato 10, Pfv 6, Porcari 4.

In Terza Divisione maschile, partirà dopo Pasqua la seconda fase che vede ai nastri di partenza come testa di serie il Versilia. I neroarancio partono con 6 punti, al pari di Follonica. Seguono a quota 4 Polisportiva Chimenti e Calcinaia, mentre a 2 si trovano Fucecchio e Arcidosso.

RedViar