Amoroso perde lo scontro diretto Il Seravezza sotto di due gol accorcia e sfiora la rimonta

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta di misura in trasferta in uno scontro diretto per il Seravezza Pozzi, per il quale ora salire a bordo del treno playoff diventa impresa complicatissima a quattro giornate dalla fine. Sul campo del Follonica Gavorrano (che lascia in panchina il grande ex Diana e fa giocare solo 20 minuti finali al bomber Marcheggiani) i versiliesi si presentano ancora senza il portierone Lagomarsini (assente anche domenica nel 3-3 con l’Orvietana) e pure senza Sorbo in difesa e capitan Granaiola in mezzo al campo. Tre assenze che peseranno tantissimo anche a livello di esperienza e leadership.

Il primo tempo è di marca biancorossoblù. Il vantaggio dei locali a metà frazione: bella azione della premiata ditta Origlio-Souare con quest’ultimo che serve Macchi la cui conclusione è precisa e vale l’1-0. Il Seravezza Pozzi fa più fatica del solito a sviluppare il suo arioso gioco sulle corsie laterali e soffre le situazioni su palle inattive avendo meno fisicità dell’avversario.

La squadra di Amoroso poi viene colpita a freddo al rientro dall’intervallo quando il 2-0 è opera di Dierna che ribatte a rete sul colpo di testa di Pino respinto dalla difesa. Il Seravezza però non si dà per vinto e prova la reazione d’orgoglio. Al 61′ Camarlinghi sfiora il gol colpendo la parte alta della traversa. E 3 minuti dopo ecco il rigore per un fallo di Ampollini ai danni di Benedetti con lo stesso numero 9 verdazzurro che dal dischetto spiazza Ombra accorciando le distanze e realizzando il suo 19° sigillo in campionato (22° stagionale e 69° nelle sue 127 presenze in maglia seravezzina). I versiliesi poi sfiorano anche il 2-2 con Camarlinghi, il cui destro a giro sfiora il palo alla sinistra di Ombra. Infine nei 4 minuti di recupero ci prova Putzolu da fuori, non trovando la porta. Al triplice fischio è il Follonica Gavorrano a conquistare i 3 punti nel turno infrasettimanale pre-pasquale.