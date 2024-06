Seravezza blues festival Dal 18 al 22 luglio 2024

Seravezza, 6 giugno 2024 _ Torna il Seravezza Blues Festival, la kermesse che dal 2015 porta nel cuore della Versilia storica, al Palazzo Mediceo di Seravezza, le eccellenze del panorama musicale blues e soul internazionale. Dal 15 al 22 luglio, otto giorni di musica live, incontri e proiezioni cinematografiche, quest’anno con un finale unico: il concerto-evento degli Incognito. Si parte giovedì 18 luglio con una serata dedicata ai Blues Brothers: un incontro aperto al pubblico con Roberto De Ponti in conversazione con Paolo Kessisoglu, noto al grande pubblico per la sua attività televisiva e cinematografica ma anche grandissimo appassionato di musica. A seguire musica dal vivo con i Good Ole Boys per un omaggio ai fratelli del Blues. Venerdì 19 spazio alla finale del contest Road to Seravezza Blues, condotta dallo “Zio rock Daniele Sabatti”, con cui si incoronerà la migliore blues band italiana. Sul palco si sfideranno le 6 band che hanno superato la fase di selezione (con partecipazioni da tutta Italia). A seguire, saliranno sul palco i The Mandarin Punch, il quintetto Funk/Rock/Blues vincitore del contest dell’edizione 2023. Headliner di sabato 20 sarà Bob Malone, pianista, cantante e compositore che nel corso di una carriera straordinaria ha suonato con artisti del calibro di Bruce Springsteen e Ringo Starr, fino al sodalizio con John Fogerty, con il quale si è esibito per 12 anni sui principali palchi di tutto il mondo. Domenica 21 toccherà al secondo ospite di punta della rassegna: Selwyn Birchwood, astro nascente del blues mondiale. Chitarrista di eccezionale talento, annovera tra le sue influenze Buddy Guy, Freddie King e Muddy Waters. Lunedì 22 luglio, il gran finale, con gli Incognito. Sarà questa l’unica data toscana del tour europeo della band pioniera dell’acid jazz mondiale. I biglietti sono acquistabili sui circuiti ticketone e vivaticket e direttamente presso il punto vendita di Palazzo Mediceo (aperto tutti i giorni) e presso Tabaccheria Biglietteria Almisio via Fratti 240/Mercato a Viareggio. Per l’intera durata della rassegna sarà aperto il Blues Village, un’area espositiva di 3mila metri quadri, allestita sempre nel Parco di Palazzo Mediceo, con stand di prodotti enogastronomici di qualità e spazi espositivi dedicati ai dischi, vinili e strumenti musicali, abbigliamento vintage, area bambini. Organizzato in ricordo di Alexandre Mattei, musicista prematuramente scomparso, il Festival ha nella solidarietà un tratto identificativo: fin dalla prima edizione, infatti, il ricavato dalla vendita del merchandising ufficiale dell’evento e dalle donazioni volontarie dei partecipanti viene devoluto in favore di progetti di beneficenza sul territorio, come ad esempio la Fondazione Monasterio Ospedale OPA cardiologico di Massa.