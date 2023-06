Ponte del 2 giugno, pienone Versilia. E in molti scelgono il relax in Maremma

Viareggio (Lucca), 2 giugno 2023 - Dopo un mese di maggio che non ha portato molto sole, il ponte del 2 giugno, che segna l’inizio della stagione estiva, ha fatto registrare il pienone in Versilia. Un buon segno per gli operatori turistici, che dopo un inizio di primavera tiepido, e un maggio con molte piogge e poco sole, contano in un’estate piena di turisti. Ecco la situazione in Maremma e Versilia. Qui Viareggio A Viareggio la Passeggiata è stata piena di persone che hanno approfittato di questa giornata per stare al sole. L’occasione della Festa della Repubblica è stata colta al volo da tanti giovanissimi provenienti da tutta la Toscana, che si sono riversati in massa sulle spiagge della Versilia. Sui social sono rimbalzate le foto della stazione ferroviaria presa d’assalto dai ragazzi, soprattutto all’arrivo del treno proveniente da Firenze. Una moltitudine di giovani ha approfittato di questa giornata di vacanza, e i risultati si vedono: ottime le affluenze registrate dagli stabilimenti balneari, alcuni per questo fine settimana già sold out. Il meteo però annuncia pioggia nel fine settimana. Oggi, 3 giugno, la giornata inizierà col sole, mentre potrebbe verificarsi qualche precipitazione nella seconda parte della giornata. Domenica invece le nuvole saranno più presenti, col rischio di qualche precipitazione nel pomeriggio e in serata. In ogni caso, il meteo non ha scoraggiato i turisti, e Sandra Lupori, presidente Federalberghi Viareggio, lo conferma: “La città è piena e il pernottamento sarà di due giorni, venerdì e sabato soprattutto”. La clientela per ora è soprattutto italiana: “Le prenotazioni sono arrivate in anticipo – spiega Lupori – ma non sono mancate le ultime in last minute”. Quanto alle previsioni per la stagione, per cui bisognerà aspettare la metà di giugno: “Per ora le prenotazioni stanno andando a rilento. Però bisognerà aspettare il meteo e la fine delle scuole”. Intanto per gli albergatori versiliesi questo ponte è una boccata d’ossigeno dopo un maggio non brillante. Qui Marina di Pietrasanta Ottimi numeri ha fatto registrare anche Marina di Pietrasanta. “Tutta la zona è piena e il tempo ci ha aiutato: siamo presi d’assalto. Si tratta del classico ponte estivo, il 90% della clientela è italiana, sono arrivati giovedì sera e partono domenica” spiega Marco Marcucci, alla guida degli albergatori. Il meteo per il fine settimana vedrà il sole fare capolino per quasi tutta la giornata di oggi, mentre domenica il rischio precipitazione è elevato, e il cielo sarà nuvoloso. Quanto alle aspettative per l’estate: “Partirà dopo la fine delle scuole ma abbiamo già prenotazioni. Ci aspettiamo una stagione come il 2022, quindi buona considerando che è ripartito il turismo all’estero”. Qui Maremma grossetana Il ponte si conferma una mini-vacanza da trascorrere tra mare, montagna e agriturismi. La Maremma grossetana, che offre tutto questo, ha fatto registrare ottimi numeri, e sono tante le prenotazioni. In molti hanno affollato le zone di villeggiatura già da ieri, e gli amanti della tintarella non si sono fatti scoraggiare dalle previsioni del tempo non proprio invitanti, affollando gli stabilimenti balneari già in funzione a pieno regime. Buona la presenza di turisti sulla spiaggia, nonostante la giornata del 2 giugno, iniziata con il sole, abbia portato le nuvole e anche un violento temporale nella zona di Manciano che ha fatto esondare il torrente Gattaia e allagare alcune strade e anche un agriturismo. Attivata la Protezione civile della Misericordia e allertata anche l'Amministrazione provinciale. La buona notizia è che sabato il meteo promette bene, le temperature saliranno fino a toccare i 25 gradi mentre per domenica le nuvole torneranno a velare il cielo, nonostante la probabilità di pioggia resti scarsa.

