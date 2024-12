Fiamme in una falegnameria a Pedona: intervento ancora in corso

Camaiore (Lucca) - Paura nella notte per un incendio sviluppatosi all'esterno di una falegnameria nella località di Pedona. Per domare le fiamme sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, che fanno parte dei distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, supportati anche dall' autobotte di Lucca. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 7.20 di stamani per contrastare l'incendio che ha coinvolto il magazzino all'esterno di una falegnameria.

L'intervento è ancora in corso. Saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e ricostruire tassello dopo tassello la dinamica di quanto accaduto.