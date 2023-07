Marianella Bargilli e il suo Tramonto a Nord Ovest

Viareggio, 2 luglio 2023 – “Non posso che essere felice di vedere finalmente sul grande schermo questo film, e sinceramente sono molto emozionata di partecipare a questa prima – dice Marianella Bargilli, attrice di teatro toscana, che dopo molto girare con il teatro, è tornata finalmente a casa sua - La regista Luisa Porrino è stata per me una scoperta, l’ho trovata una donna molto sensibile, intelligente, capace. Ha saputo creare un ambiente pieno di armonia, ideale per girare questa storia a mio parere necessaria”.

Sarà presto in tutte le sale cinematografiche Tramonto a Nord Ovest l’opera seconda della regista Luisa Porrino che vede nel cast, appunto, Marianella Bargilli. L’anteprima del film sarà lunedì 3 luglio a Torino, seguita da una seconda proiezione martedì 11 luglio al Cinema Verdi di Candelo (Bi).

Un'esperienza nuova per l'attrice che interpreta il ruolo di Marilena, una donna energica che ama fare yoga e spaccare la legna è aperta al mondo e ama le persone a differenza del marito un uomo di montagna burbero chiuso che non ama né le novità né i forestieri. Marilena durante l'università ha fatto una gita con amici nella valle oggi abita. Nel film recita usando il suo e nostro bellissimo accento toscano.

Il film è ambientato nel Nord Ovest Italiano girato tra Biella, il borgo di Rosazza e le Prealpi Biellesi Muzzano, Sordevolo, Oropa per concludersi sul versante svizzero sui monti ticinesi.

Trattasi di una coproduzione iltalo svizzera prodotto da Fargo Entertainment srl con E-Motion Swiss, RSI Radio Televisione Svizzera con il Contributo del Mic -Dir. Cinema, Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Dipartimento Federale della Cultura Svizzero, Ticino Film Commision e Region Sud.

“Dopo tanta attesa e tanto lavoro non posso che essere emozionata di vedere finalmente questo nostro film prendere il largo. - ha detto la regista Porrino – Anche perché è stato un progetto che ho voluto ed amato profondamente. Sono grata a Marianella per la passione e la professionalità condivisa in questo lavoro insieme, che voglio pensare essere il primo di molti”.