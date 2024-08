Ghali, la sua estate in Versilia: serata al Luna Park e tanti selfie con i fan

Lido di Camaiore, 12 agosto 2024 – La sua popolarità era già alle stelle tra i giovanissimi. Il grande pubblico lo ha conosciuto meglio al Festival di Sanremo, con la hit “Casa mia”, arrivata al quarto posto ma nelle primissime posizioni in Italia in quanto a download. Adesso Ghali, dopo una prima parte di 2024 ricca di emozioni, si rilassa in Toscana.

E’ stato avvistato a Lido di Camaiore. Per una serata senza pensieri, tra le giostre del Luna Park di Lido. E’ stata la pagina Instagram della stessa struttura a rilanciare una serie di foto dell’artista intento prima a sfidare sé stesso in un gioco di abilità, quindi a posare insieme ai fan.

Sono in tanti coloro che lo hanno riconosciuto e che non hanno voluto perdere l’occasione di un selfie con uno degli artisti più conosciuti della scena italiana.

Ghali ha trascorso in Versilia qualche giorno. Un modo per rilassarsi in vista degli impegni di autunno, con diverse importanti date, tra ottobre e novembre, del suo Ghali Live tra Milano, al Filaforum di Assago, Napoli, al Palapartenope e Casalecchio di Reno alla Unipol Arena.