Carnevale di Viareggio 2024, comincia la festa. “Biglietto da visita per la Toscana”

Viareggio, 3 febbraio 2024 – Come da tradizione è stato il triplice colpo di cannone a dare il via alla prima sfilata del 151° Carnevale di Viareggio, in una bellissima giornata. Ci saranno altri cinque corsi mascherati in questo 2024: giovedì 8 febbraio alle 18, poi domenica 11, martedì 13 e domenica 18 con inizio alle 15, infine sabato 24 con inizio alle 17 e premiazione finale. Prima dell’inizio non è mancato un omaggio a Sandra Milo.

"Ironia, umorismo, creatività - ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente all’alzabandiera in piazza Mazzini - nei personaggi proposti dai carri si intrecciano con i messaggi valoriali di sostenibilità ambientale, pace, natura, cultura e fanno del Carnevale di Viareggio un biglietto da visita autentico per la Toscana. E' per questo che per me il Carnevale è un appuntamento irrinunciabile – ha proseguito il presidente – una manifestazione di rilievo internazionale ma che racchiude in sé i tratti tipici dell’identità toscana. Oggi più che mai questa sua impronta tutta toscana, grazie alla creatività e alla maestria dei carristi e di tutti gli operatori e alla sapiente guida della presidente Marialina Marcucci, riesce ad esprimersi e a fondersi negli originalissimi soggetti dei carri e nei contenuti delle mostre e degli eventi collaterali, tutti di grande valore culturale e artistico. Anche quest’anno siamo pronti a farci stupire da questa straordinaria manifestazione e a viverla fino in fondo sia nei suoi momenti ludici sia negli spunti di riflessione e impegno”.

In mattinata la consegna del Burlamacco d'oro alla giornalista Myrta Merlino e dell'ex calciatore campione del mondo 1982 e opinionista tv Marco Tardelli. C’era anche Giani, che ha ringraziato e fatto gli auguri agli amministratori della città di Viareggio e della Fondazione Carnevale e ha ricordato che, dal 13 febbraio, martedì grasso, giornata del quarto corso mascherato, si potrà firmare l’appello per la liberazione di Narges Mohammadi l’attivista iraniana premio Nobel per la pace, in carcere dal maggio 2016. E lo stesso Giani ha colto l’occasione per invitare Giorgia Meloni al Carnevale: “La presidente del Consiglio è attesa a Firenze per la firma del Fondo di Sviluppo e Coesione e quella potrebbe essere l'occasione per la sua presenza sulle tribune del Carnevale”.