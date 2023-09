Forte dei Marmi, ecco i vincitori del “Premio satira politica”

Forte dei Marmi (Lucca), 7 settembre 2023 – Svelati mattina i nomi dei vincitori della 51esima edizione del premio Satira politica di Forte dei Marmi, la più' importante manifestazione italiana legata alla satira politica diretta da Beppe Cottafavi. I vincitori saranno premiati nel corso della serata conclusiva in programma sabato 16 settembre sul palcoscenico della Capannina di Forte dei Marmi e condotta da Fabrizio Biggio, autore e conduttore nonché spalla di Fiorello nel fortunato programma televisivo "Viva Raidue!".

Questi i nomi scelti dalla giuria per le varie sezioni (personaggio e programma dell'anno saranno svelati nei prossimi giorni): Barbascura X (sezione scienza), Daniele Tinti e Stefano Rapone per "Tintoria" (podcast), Daniele Fabbri (stand-up comedy), Yoko Yamada (stand-up comedy), Chiara Galeazzi per "Poverina" (libri), Dario Ferrari per "La ricreazione è finita" (libri), Call my agent Italia (serie tv), Mario Natangelo (disegno satirico), Giulio Armeni per "Filosofia coatta" (social network).