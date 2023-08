Vivere con 600 euro Il coraggio di Rossana "Sono sola al mondo e non ho più niente"

di Maria Nudi

Coraggiosa. Dignitosa. Battagliera. Ci mette la faccia e racconta il dramma di chi oggi, inflazione alle stelle, vive con 600 euro al mese. Lei si chiama Rossana Stefanini, originaria di Lucca vive al quartier Marco Polo da decenni, anche se alle signore non si chiede l’età lei non ha alcun problema a dichiarare di avere compiuto 78 primavere, ma lo spirito indomito ne dimostra molto meno. Rossana Stefanini ha salito le scale della redazione della Nazione e ha raccontato come vive con la sua pensione sociale di 600 euro al mese. Esordisce con un appello alla premier Giorgia Meloni: "Ha grinta. Ha coraggio ma deve darsi una mossa perché gli italiani come me non ce la fanno piu a andare avanti in modo onesto e dignitoso con una cifra simile. Io inoltre sono sola al mondo e non posso contare su nessuno".

Come fa a vivere con questa cifra?

"Premetto che mi sento fortunata. Vede, mio padre Enzo è stato un ispettore nel settore dei casalinghi e ha costruito una piccola posizione economica. Io avrei potuto fare la parrucchiera, ma mia madre Nellì era gravemente malata e ho dovuto assisterla senza lavorare. Ma in quegli anni non immaginavo cosa sarebbe accaduto nel futuro".

Lei è vedova ?

"Mi sono sposata con Alessandro e non abbiamo avuto figli. Poi lui si è ammalato. Una patologia per la quale le spese sono state tante. È morto nel 2000".

Lei ha quindi una pensione sociale?

"Sì. E in questi 20 anni ho dovuto vendere due case che avevo di proprietà e di quella in cui vivo al Marco Polo ho sola la nuda proprietà. In questo modo posso andare avanti".

Come fa?

"Cerco di risparmiare su tutto e posso contare su Umberto il fruttivendolo del Marco Polo che ha un gran cuore e posso pagare cosa compro quando posso. Evito di andare in altri negozi dove invece bisogna pagare subito. Inoltre ho venduto la macchina due anni fa e vivo in casa senza spendere. Ho dilazionato le bollette. I vestititi li ho comprati tanti anni fa di qualità e sono ancora utilizzabili...".

Cosa fa per trascorrere le giornate?

"Guardo la televisione. E mi arrabbio perché vedo tante cose che non vanno bene. Vorrei che chi si lamenta provasse come si fa a vivere con 600 euro al mese"

Lei crede in Dio?

"Sì. In lui ci credo e credo nella Madonna. Altrimenti come sarei andata avanti".

Cosa vorrebbe alla Meloni?

"Di trovare una soluzione per chi vive come me. Mi basterebbero 100 200 euro in più al mese. Sa sarei anche capace di andare a Roma e aspettarla per parlarle. Ma spero che questo messaggio tramite la Nazione arrivi a chi di dovere".

Battagliera e coraggiosa con una vaga somiglianza con la diva Gina Lollobrigida. "Me lo dicono che assomiglio a lei". Una cosa in comune la hanno il coraggio.