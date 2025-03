Violentò una disabile 18enne. Rifiutata la domanda di asilo. Espatriato uno straniero

Era stato condannato per una violenza sessuale e questo ha impedito che gli venisse approvata la richiesta di asilo. Per questo un marocchino di 36 anni è stato accompagnato dalla polizia al CPR di Bari in attesa di essere rimpatriato. La vicenda risale al 2021 quando il marocchino avvicinò a Camaiore una ragazza disabile appena maggiorenne. E inizio a toccarla nelle parti intime. L’uomo venne denunciato e successivamente condannato in via definitiva per violenza sessuale. Incurante di questo gravissimo precedente, il marocchino ha poi fatto richiesta di asilo, ma la commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza.

E così ieri l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca, dopo aver notificato il rigetto dell’istanza di asilo, ha curato la pratica di espulsione. Pertanto, a seguito del decreto del Prefetto, e dell’ordine del Questore, l’uomo è stato accompagnato al CPR di Bari a cura di personale della Polizia per il successivo rimpatrio nel paese di origine.