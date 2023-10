Viabilità a Pozzi e Seravezza: Verrà Riordinata Zona Stadio Buon Riposo

Iniziati i lavori di asfaltatura di via del Campo a Pozzi, la strada che costeggia lo stadio Buon Riposo sul lato Viareggio. Il rifacimento del manto stradale sarà propedeutico alla riorganizzazione delle aree di sosta, con una ottimizzazione degli spazi. Una volta completata l’asfaltatura della strada, prevista infatti la creazione di due parcheggi a lisca di pesce su entrambi i lati della carreggiata, istituendo contestualmente un senso unico in direzione monti-mare, col duplice obiettivo di recuperare posti auto e di migliorare la viabilità nella zona. Il riordino della viabilità prevede la creazione di una sorta di anello attorno allo stadio che faciliterà la fluidità della circolazione. Attualmente quanti imboccavano via Buon Riposo, davanti allo stadio, alla fine della strada si trovavano a percorrere stradine molto strette come via Trento o via Borgo dei Terrinchesi, creando così disagi anche ai residenti. "Un sistema viario che aveva necessità di essere rivisto – spiega l’assessore all’urbanistica Adamo Bernardi – raccogliendo anche le segnalazioni e preoccupazioni dei cittadini che, soprattutto in concomitanza con eventi importanti, si trovavano in mezzo a un traffico disordinato, con carenza di posti auto. In questo modo andiamo a recuperare degli stalli, dando un riordino alle aree sosta e snellendo la circolazione attorno allo stadio". Chi percorrerà la via antistante al Buon Riposo potrà dunque svoltare a destra su via Trieste e da qui immettersi in via Del Campo, senza inoltrarsi nel dedalo di strade circostanti. Un intervento che rappresenta una prima risposta ai disagi della zona, già oggetto ultimamente di opere di riqualificazione come quelli che hanno interessato le vecchie plance pubblicitarie.