Via alla manutenzione del verde

Parchi giochi, parcheggi e aree attrezzate su tutto il territorio: affidato il servizio di sfalcio dell’erba e di potatura degli arbusti per tutto il 2024. Partono dunque gli interventi che riguardano le aree verdi comunali, dislocate nelle diverse frazioni. Con la bella stagione l’erba cresce a dismisura, e dunque l’ufficio tecnico, in accordo con l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali, ha predisposto e affidato i lavori a una ditta che ha dato disponibilità sia per l’intervento su richiesta da parte dell’ufficio (anche in urgenza), sia per effettuare se necessario anche operazioni di messa in sicurezza su eventuali piante o arbusti che lo richiedano.

L’affidamneto, dal valore complessivo di quasi 20mila euro, si somma così ai lavori di taglio erba sui cigli e pulizia zanelle per un piano di interventi di manutenzione puntuale del verde su tutto il territorio.