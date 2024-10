Via 1° Maggio sarà un ingresso rosa. Verrà piantumato l’albero di Giuda dalle spettacolari colorazioni

Via Primo Maggio sarà il nuovo “ingresso rosa” di Pietrasanta. I primi esemplari di Cercis Siliquastrum, noto anche come “albero di Giuda”, dalla spettacolare fioritura rosa-violacea, saranno colloocati a novembre lungo il tratto stradale compreso tra viale Apua e la rotatoria d’intersezione con l’Aurelia, al momento per “rimpiazzare” le alberature abbattute dagli ultimi, forti episodi di maltempo ma con l’obiettivo di sostituire tutte le piante presenti, per creare un suggestivo viale fiorito sul modello svedese. Il progetto è promosso dall’assessorato all’ambiente in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, che donerà all’ente municipale una ventina di Cercis Siliquastrum "e coglie tre obiettivi – ha sottolineato l’assessore al ramo, Tatiana Gliori – rigenerare il patrimonio arboreo cittadino, mitigare il rischio a fronte di eventi meteo ad alto impatto e, in primavera, offrire anche un colpo d’occhio di non trascurabile effetto a chi arriva a Pietrasanta". "Tutti noi siamo affezionati ai luoghi che ci hanno visto crescere – l’intervento di Gliori – e il primo desiderio sarebbe preservarli così come li abbiamo sempre vissuti. Ma la sfida, oggi, è trovare il giusto equilibrio fra conservazione e sicurezza: per affrontarla, bisogna innanzitutto riuscire a programmare nuove piantumazioni valutando anche la tipologia del sito in cui l’albero deve vivere e, di conseguenza, il rischio per la pubblica incolumità che ne può derivare”. La scelta dell’“albero di Giuda”, specie non autocrona, va proprio in questa direzione: offre un buon contributo d’ombra ma resta a un’altezza contenuta, soluzione ideale per ridurre il rischio di cadute o parziali distacchi al verificarsi di eventi meteo importanti e, quindi, incorniciare il tracciato di una strada ad alta percorrenza come via Primo Maggio.

E’ questa la linea che l’amministrazione comunale si è data in particolare negli ultimi anni, "investendo circa 1 milione e mezzo l’anno per la cura periodica di viali, parchi e giardini pubblici e per mettere a dimora alberi – ha ricordato l’assessore a lavori pubblici Matteo Marcucci – e valutando senza pregiudizio tutte le opportunità e le necessità, per scegliere le soluzioni più adatte a garantire sicurezza e benessere alla nostra comunità".