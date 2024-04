Versilia Kids. Una giornata per le famiglie

FORTE DEI MARMI

La prima edizione di Versilia Kids arriva, domenica 14 aprile dalle 10.30 alle 18.30, a Villa Bertelli, con ingresso libero. Organizzato dall’associazione culturale Più Informati Più Sicuri, in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli e il patrocinio del Comune, Versilia Kids è la prima manifestazione sul territorio pensata e costruita esclusivamente per i bambini da 0 a 12 anni e le loro famiglie. Molti gli eventi che impegneranno i bambini in attività ludiche e didattiche: trucca bimbi, glitter, palloncini, zucchero filato, laboratori multimediali e musicali e animazioni con Pinocchio e la fata turchina della Fondazione Collodi. Saranno coinvolti anche in una serie di attività per dar loro un primo approccio alla lingua inglese, con storytelling animati tenuti dalle insegnanti delle Scuole Bilingue Gruppo Esedra, passando per il disegno, fino alle classiche letture ad alta voce del progetto Nati per Leggere.

Molti, però, anche gli appuntamenti per adulti. Primo sarà il Caffè Pedagogico dal titolo “Genitori in affanno: strategie utili“, organizzato da Spazio Educativo Sèmia. E ancora “Pillole di Bimbi Sicuri: disostruzione e non solo“ curato da Massimo Colavita, infermiere da 20 anni nelle aree critiche, istruttore e formatore di istruttori di rianimazione e membro dell’associazione Genitori InFormazione.

Prevista anche un’esibizione di danza aerea dei piccoli allievi dell’associazione Luce Academy Danza Aerea di Massa e un laboratorio di pasticceria con Alex Pasticceria e la dottoressa Marisa Pagliuca, esperta nutrizionista. L’evento si chiuderà con la baby dance a cura di Ogni Favola è un Gioco.