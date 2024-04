Veleggiata d’epoca. Sulle note di Puccini

Un’esperienza che unisce il fascino del lago, la bellezza della musica e la passione per lo sport. Tutto, al ritmo magico delle note di Giacomo Puccini e allo scoperta delle sue opere e della sua vita.

Sono “Le vele classiche di Puccini“, la manifestazione velica nazionale di barche d’epoca che si terrà per la prima volta nelle acque interne del centro Italia.

Organizzato dal circolo velico di Torre del Lago, in collaborazione con il comune di Viareggio, la Fondazione del Festival Pucciniano e con il patrocinio di numerose associazioni di vele storiche e classiche, in occasione del centenario del Maestro, l’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 aprile.

Sabato 27 aprile la partenza della veleggiata sul lago di Massaciuccoli, luogo che ha ispirato molte delle opere di Puccini, sarà alle 13, cui seguirà una gita in battello lungo i luoghi chiave del compositore. Il pomeriggio sarà all’insegna della storia, un’esposizione di barche d’epoca e classiche e la possibilità di votare per il premio “la fanciulla di Puccini“. Chiuderà la giornata, insieme al tramontare del sole, il professore Emiliano Sarti, con una conferenza in cui attraverserà i luoghi amati da Puccini, svelando i segreti dietro le ispirazioni del Maestro.

Domenica sarà possibile esplorare nuovamente le barche e visitare la casa museo di Puccini. Alle 11, inoltre, la violinista Martselina Davitaya terrà un concerto unico tra le barche, intessuto delle melodie senza tempo dell’operista. In seguito, alle 13, la veleggiata partirà per la seconda gara, seguita dalla premiazione e l’assegnazione del premio “Fanciulla per Puccini“, in un momento conclusivo di gloria per le vele che hanno solcato il mare con grazia e potenza.