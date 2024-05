CINEMA Le proiezioni cinematografiche in diverse sale della provincia offrono una varietà di film, tra cui "Cattiverie a domicilio", "Challengers", "Garfield - Una missione gustosa" e "Sei fratelli". Inoltre, ci sarà un'intervista al regista Guy Davidi e la proiezione di "Innocence". Consulta gli orari per non perdere i tuoi film preferiti.