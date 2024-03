Vela, salvezza al cardiopalma. Col Donoratico la sfida-verità

Tre partite al termine del campionato e per i tifosi del Vela un finale emozionante: la storica formazione viareggina si trova al momento nona in classifica a pari punti con Invictus che però è in inferiorità sul totale canestri. Per farla breve, al momento come quintultimo, sarebbe salvo visto che saranno in quattro a retrocedere. Il problema è mantenersi nell’attuale situazione o, meglio ancora, solo soletto in una posizione migliore in classifica. Oggi alle 18,30 a Camaiore è di scena il Donoratico terzo in classifica pieno di ambizioni e voglioso di vendetta contro la squadra che all’andata gli inflisse la prima sconfitta, per di più anche casalinga. I livornesi non lo hanno dimenticato ed oggi Albizzi e compagni dovranno sfoderare il meglio di loro stessi e sperare che tutto riesca alla perfezione. Come dire che per gli appassionati presenti sarà di certo una partita piena di emozioni che terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine. A colpo d’occhio l’ambiente sembra tranquillo con i ragazzi che si sono allenati con impegno agli ordini di Bonuccelli e Della Lunga. In campo sono previsti ancora una volta gli stessi che hanno così brillantemente affrontato il girone di ritorno. C’è poco altro da dire, anzi niente. La speranza è tanta e le possibilità di un successo non sono affatto lontanissime.

Eraldo Di Simo