Vasca antincendio nell’area dell’Imp

Sarà realizzata una vasca ad uso antincendio boschivo in località La Cappella. L’intervento permetterà infatti un’azione più tempestiva in estate quando si registrano casi di incendi nella parte della montagna seravezzina. L’Unione dei Comuni della Versilia ha approvato infatti il progetto preliminare per un importo di 56.500 euro, relativo alla realizzazione di vasca nella zona dell’ex cava Imp La Cappella di totale proprietà della Sinergia Real Estate srl. Qui verrà realizzato un invaso con struttura metallica di elevata capacità idrica (circa 100.000 litri) ad uso antincendio boschivo e sarà realizzata anche la relativa viabilità di accesso. Le spese di manutenzione della vasca, quelle relative alla manutenzione ordinaria della viabilità e di

smontaggio dell’infrastruttura a fine del periodo di comodato sono a carico dell’Unione dei Comuni.