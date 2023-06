"Uno sgambatoio lungofiume" L’appello al sindaco Pierucci

"Uno sgambatoio per il centro di Camaiore". L’appello all’amministrazione Pierucci arriva dalla consigliera comunale di Camaiore Popolare Arianna Lombardi. "Queste aree, verdi e recintata – spiega la consigliera – sono importanti per permettere ai cani di sviluppare o mantenere una corretta modalità di approccio sociale, “consumare“ energie e relazionarsi con il proprietario liberi dai vincoli del guinzaglio". C’era una volta lo sgambatoio di via Gramsci, "Ma adesso non c’è più. Era piccolo, ma almeno c’era ed i cittadini potevano usufruirne. La speranza – conclude la consigliera di Camaiore Popolare – è che al più presto il lungofiume, dove l’amministrazione ha previsto il parco fluviale, possa ospitarne uno nuovo. Provvisto di acqua, regolamento ben visibile e panchine".