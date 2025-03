Uniti per la memoria e la sicurezza: "Un Museo per la strage ferroviaria". La richiesta compatta del Consiglio

"Un atto di giustizia e di memoria per le vittime e le loro famiglie", e "un importante strumento di sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria e sui luoghi di lavoro". Si fonda su queste considerazioni la mozione approvata ieri all’unanimità dal consiglio comunale di Viareggio, e condivisa da tutti i capigruppo nel tavolo della Memoria dedicato al 29 giugno 2009, per chiedere con un’unica voce "L’istituzione del museo del disastro ferroviario di Viareggio". Un luogo di ricordo e di impegno con il futuro, da realizzare con lo scopo di "Commemorare le vittime, di diffondere la conoscenza delle cause e le conseguenze dell’incidente, per promuovere la sicurezza e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione dei disastri ferroviari".

La mozione impegna dunque il sindaco e la giunta a promuovere l’istituzione del Museo, attivandosi con il Governo centrale "affinché vengano valutate tutte le possibilità di finanziamento". E a "coinvolgere la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, l’Agenzia nazionale per la sicurezza della Ferrovie, le università, le associazioni dei familiari delle vittime e altri enti pubblici e privati per sviluppare un piano condiviso di finanziamento e gestione del Museo", ad esplorare la possibilità "di accedere a fondi europei e regionali destinati alla cultura, alla memoria storica e alla sicurezza ferroviaria per sostenere economicamente il progetto". Infine ad "individuare un sede idonea e accessibile, adatta alla funzione espositiva e didattica" e "promuovere iniziative pubbliche, eventi e compagne di sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione sul tema della memoria".

"La nostra città ha il dovere morale di custodire e tramandare la memoria di quella tragedia, affinché le future generazioni – così il capogruppo del Partito Democratico, Dario Rossi – comprendano le cause e le conseguenze di quanto accaduto la notte del 29 giugno 2009 e possano contribuire a evitare simili drammi in futuro". E, a nome del gruppo, ringrazia " i parlamentari del PD che, con impegno e dedizione, hanno presentato una proposta di legge per la creazione del museo. Nonostante le difficoltà incontrate nel percorso legislativo – conclude Rossi – l’approvazione della mozione rappresenta un chiaro segnale della volontà politica di Viareggio di portare avanti questo progetto".

Martina Del Chicca