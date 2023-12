Unitalsi Madonna di Lourdes. La statua fa tappa in Duomo

La “Peregrinatio Mariae“ fa tappa anche in Versilia in occasione dei 120 anni dell’Unitalsi. Dopo il tour nel nord Italia, la statua della Madonna proveniente dal santuario di Lourdes ha attraversato la Liguria mentre stamani è attesa a Massa e stasera a Pietrasanta. La sacra immagine arriverà alle 19.30 nel Duomo di San Martino, dove ad accoglierla ci sarà anche la sezione pietrasantina dell’Unitalsi, fondata 65 anni fa. Il programma prevede l’esposizione della statua per i fedeli, alle 21 la recita del rosario animato, a cura dell’Unitalsi di Pietrasanta e Viareggio, con monsignor Giovanni Santucci, il parroco pro tempore don Messias e i due assistenti don Roberto Buratti e don Damiano Pacini, più il coro. La statua resterà esposta fino alle 22.30, dopo di che domani alle 8.30 partirà in direzione della Collegiata di Camaiore.