Unione Comuni, Verona presidente "Dovremo lavorare tutti assieme"

È Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, il presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia. A decretarlo i primi cittadini di Camaiore, Massarosa e Seravezza. "Si tratta – commenta Verona – di un ente con punti di forza, ancora espressi timidamente, e punti di debolezza sui quali lavorare sin da subito per apportare miglioramenti. La mia sarà una presidenza che coinvolgerà in maniera precisa tutti i colleghi distribuendo i ruoli e compiti sui quali lavorare per i nostri territori. La nostra divisione spesso ci ha indebolito come interlocutori e non ha favorito uno sviluppo di servizi. L’Unione può diventare quello strumento che facilita certi processi. Gli strumenti e le risorse per impostare un piano di sviluppo ci sono, ed ho già preso contatti con livelli nazionali per un primo incontro che si svolgerà a Roma a marzo. Chiedo alla Regione di facilitare il processo di unificazione, visto che le Unioni in Toscana sono particolarmente legiferate ed incentivate dalla stessa Regione. La prima cosa che chiederò alla Regione Toscana in accordo con i colleghi è una legge che superi l’anomalia della gestione della forestazione e della delega dell’antincendio oggi gestita a macchia di leopardo tra l’Unione della Versilia e quella della Media Valle a danno del nostro territorio che da anni non riceve risorse"