Una mano a chi non ce la fa Ombrelloni sociali a Lido Saranno 136 lungo la costa

Tornano gli "ombrelloni sociali" a Lido. Da ormai diversi anni, l’amministrazione opera in accordo con l’Associazione Balneari per concedere ai cittadini che ne avranno diritto alcuni ombrelloni a titolo gratuito per la fruizione durante la stagione estiva. I posti ombra individuati e quindi disponibili si trovano nei 16 stabilimenti balneari limitrofi agli otto varchi pubblici a mare nella zona di levante, nelle due aree laterali agli stabilimenti balneari Ilva e Miraggio, e nelle due aree laterali ai bagni Cristallo e Marusca.

Nella prima area, saranno fruibili 96 ombrelloni (6 per ogni concessionario), nella seconda e nella terza, invece, 40 posti ombra totali (10 per ogni concessionario). Su tutto il litorale lidese, quindi, gli ombrelloni sociali disponibili saranno per 136. A poterne fare richiesta saranno i nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro o le associazioni ed enti aventi scopi umanitari, sociali e sanitari. Per quanto riguarda le famiglie, l’autorizzazione all’uso dell’ombrellone sociale sarà di sei settimane (con possibilità di proroga per ulteriori sei), mentre per enti e associazioni il posto ombra sarà fruibile per più di trenta giorni, con priorità per chi ha sede nel territorio comunale. Le domande potranno essere presentate fino a domani compreso. Le richieste che perverranno dopo tale data potranno essere accolte nei limiti delle disponibilità residue.

"L’attenzione che l’amministrazione continua a rivolgere ai cittadini e ai loro bisogni specifici rimane massima – commenta l’assessora al sociale Anna Graziani –; l’attività amministrativa, in questo, ha come obiettivo non solo il supporto quotidiano e continuo, ma che quello troppo spesso poco considerato".

RedViar