Una Festa di concerti. Nel chiostro di S.Agostino. Musica sotto le stelle

Grande organico per la sesta serata di Pietrasanta in Concerto, promosso e organizzato dall’Associazione Musica Viva in collaborazione con il Comune e con il supporto organizzativo della Fondazione Versiliana, stasera alle 21.15 nel Chiostro di Sant’Agostino con “Una festa di Concerti” grazie alla presenza della Brussels Chamber Orchestra, partner artistica del violinista Michael Guttman, anima del festival, e che salirà sul palco insieme alla star del flauto Andrea Griminelli, artista che ha inanellato negli anni collaborazioni trasversali del calibro di Pavarotti, Elton John, James Taylor, Sting, Lucio Dalla, Deborah Harry, Bradford Marsalis. Al loro fianco la violinista russa Maria Solozobova, la clavicembalista, organista e artista visuale Helga Varadi al clavicembalo, la pianista russa Olga Domnina ed infine il cosidetto “Zar della Chitarra” Artyom Dervoed, tra i massimi virtuosi dello strumento.

Il programma spazierà dal barocco Vivaldi fino al grande Ottocento di Mendelssohn, e con una vera rarità: il compositore spagnolo recentemente scomparso durante la pandemia Anton Garcia Abril, esponente della generazione del ’51, quel gruppo di intellettuali che cercando di uscire dall’isolamento culturale del regime franchista, cercavano nuove forme di dialogo con la musica europea pur senza smarrire le peculiarità del repertorio spagnolo.

Altre due grandi serate domani e venerdì. Domani alle 21.15 saranno protagonisti i capolavori della musica da camera, con Jèrusalem Quartet – Pierre Genisson, clarinetto Opere di Claude Debussy/ Dmitry Shostakovich/ W.A. Mozart.

Venerdì sera, invece, sul palco Vengerov ed Osetinskaya suoneranno Beethoven Maxim Vengerov, violino - Polina Osentinskaya, pianoforte Sonate per violino di Ludwig van Beethoven.