Una camminata di solidarietà. Iscrizioni aperte

Una giornata di sport e solidarietà per ricordare Francesco e fare la differenza nella vita di tanti ragazzi. La terza edizione di “Corri con Francesco”, la passeggiata di primavera all’insegna della solidarietà, si terrà domenica alle 10:30. L’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune e patrocinato dai Comuni di Pietrasanta e Seravezza, è dedicato alla memoria di Francesco Ticci e ha un duplice obiettivo: sensibilizzare la comunità sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione Dislessia “Francesco Ticci”, impegnata nell’inclusione e nel supporto a bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento.

"L’amministrazione comunale conferma con convinzione il proprio sostegno a questa iniziativa e all’Associazione Dislessia “Francesco Ticci”, che da anni si impegna con grande dedizione per il nostro territorio e per le scuole – afferma il sindaco Bruno Murzi –. Il loro lavoro è fondamentale per offrire supporto a chi affronta difficoltà di apprendimento, mettendo a disposizione esperienza e strumenti concreti per favorire un’educazione più inclusiva."

La passeggiata, di 2,5 chilometri, rappresenta un’occasione speciale per trascorrere una mattinata all’aria aperta all’insegna della condivisione e della solidarietà. La partecipazione prevede un contributo minimo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino ai 14 anni, con l’intero ricavato devoluto all’associazione. Le iscrizioni sono già aperte alla Bottega di Maria in Vaiana, alla Palestra W in via Dell’Acqua a Forte dei Marmi oppure direttamente al Pontile prima della partenza. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi partner locali, che sostengono con entusiasmo questa iniziativa di valore sociale.