Mancano ormai pochi giorni, lunedì si aprirà di fronte ai giudici della Suprema Corte il quinto grado del processo per la strage di Viareggio. "È il momento di tenere alta l’attenzione – dice Daniela Rombi, vicepresidente del Mondo che vorrei –. Di far sentire forte la nostra voce, affinché sulla strage di Viareggio non piombi il silenzio". Per questo i familiari delle vittime

per lunedì organizzano e mettono a disposizione di chi vorrà sostenere fisicamente la battaglia per la verità e la giustizia un pullman per Roma. "Perché tutte insieme, le nostre voci, possono essere più forti".