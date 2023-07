Un aiuto a chi fa fatica Arriva la Carta solidale per fare la spesa: 380 euro

Boccata d’ossigeno in arrivo per le famiglie del territorio alle prese con la spesa alimentare. Sono state assegnate a Massarosa 434 carte solidali valide per acquisti di beni di prima necessità. Si tratta di un contributo economico, erogato in un’unica soluzione, di 382,50 euro, destinato alle famiglie attraverso una carta elettronica di pagamento e senza bisogno di presentare alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari, infatti, vengono individuati direttamente dall’Inps sulla base di requisiti anagrafici e reddituali già stabiliti dal Ministero in base alle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio. La priorità, chiaramente, è data ai nuclei familiari con indicatore Isee più basso. Non potranno accedere al contributo quei nuclei familiari che includano titolari del reddito di cittadinanza, del reddito d’inclusione e di qualsiasi altra misura di sostegno.

"Una buona notizia per tante famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti –; i nostri uffici sono a lavoro per informare tutti gli aventi diritto di questa opportunità. La Carta sarà consegnata agli aventi diritti negli uffici postali abilitati al servizio: basterà presentare la lettera inviata dal Comune di residenza. La Carta è nominativa e, una volta ritirata, è immediatamente attiva e può essere usata negli esercizi commerciali per i soli beni alimentari di prima necessità. "Si tratta di uno strumento ulteriore che si aggiunge all’impegno a livello territoriale nella lotta alla povertà – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; nessuno deve restare indietro, soprattutto per i beni alimentari e di prima necessità l’impegno deve essere massimo".