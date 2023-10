Tutti di corsa per la ricerca. Un successo "Run for Airc"

FORTE DEI MARMI

Bambini, ragazze, giovani, donne e uomini. Tutti di corsa o a camminata veloce per sostenere la ricerca sul tumore al seno della Fondazione Airc. Una marea colorata di magli blu e palloncini rosa ha invaso ieri mattina piazza Cardini e il pontile di Forte dei Marmi per poi snodarsi attraverso il lungo mare, il parco della Versiliana e viale Morin per poi rientrare il piazza Cardini. Una domenica di sorrisi e solidarietà che ha visto i primi dieci percorrere gli 8 chilometri del circuito in poco più di 30 minuti con un arrivo in volata in una manciata di secondo l’uno dall’altro. Soddisfatti il presidente del Comitato Toscano Airc, Raffaello Napoleone, e il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. “Run for Airc“ è un appuntamento ormai consolidato del programma di eventi del Nastro Rosa AIRC, campagna che nel mese di ottobre informa e sensibilizza i cittadini sull’importanza della ricerca e della prevenzione per la cura del tumore al seno. Un evento sempre più corale e partecipato che anche quest’anno ha già ricevuto il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, ente organizzatore insieme ad AIRC della corsa, e della Regione Toscana.