Versilia, 7 giugno 2020 - Il lombardo scalpita, il versiliese tentenna. Il primo weekend parte a ritmo lento, con una spiaggia dagli ombrelloni aperti ma dai detriti spiaggiati dalla mareggiata e con quel timore che ancora aleggia nei turisti del nord, poco propensi a precipitarsi sulla costa. "Aspettiamo i nostri ospiti lombardi a braccia aperte – è il messaggio rassicurante di Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi dove maggiormente si concentrano milanesi e parmigiani – anche se siamo ben consapevoli che all’entusiasmo di rivedere spiagge e strade ripopolate, si accompagna la preoccupazione che vengano rispettati i protocolli". E se quest’anno si potrà contare su un turismo di affezione (e meno di scoperta) che opterà per una villeggiatura in villa con piscina, gli albergatori sperano di rimediare al prevedibile gap con l’annunciato passaggio in Versilia della linea Frecciarossa dal 14 giugno.

Intanto i primi milanesi scendono col contagocce: si è concessa il suo primo pranzo con i piedi nella sabbia al bagno Alcione (quello di proprietà di Alessia Berlusconi) Patrizia Groppelli, l’opinionista dei salotti tv di Barbara D’Urso, che da 25 anni è presenza fissa al Forte. "Mi dispiace se qualcuno ci considera untori – sottolinea – visto che portiamo economia e glamour. Il 6 marzo ero a Forte dei Marmi e il giorno dopo sono tornata nella notte a Milano per fare la quarantena nella mia città, come era giusto. Non concepisco l’atteggiamento dei milanesi che sono fuggiti altrove. Della Versilia mi mancava il respiro, il continuo contatto con la natura".

Fra.Na.