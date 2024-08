Turismo, in crescita ospiti Usa. Ha inciso anche l’’effetto Bocelli’

Gli americani innamorati di Forte dei Marmi. E intanto il prezzo delle case in paese non teme crisi. Infatti l’Italia anche quest’anno rimane in cima alle preferenze degli italiani e si riconferma a livello europeo una delle destinazioni più attrattive per gli stranieri, in particolare per gli americani ad alto reddito che saranno i veri protagonisti di quest’estate (il 44% contro il 35% del 2023) seguiti da tedeschi, francesi e britannici. Saranno ancora una volta i turisti a stelle e strisce i big spender nelle località iconiche di Capri, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure-Portofino, Taormina e Porto Cervo. Del resto l’impennata di americani è stata evidente anche a seguito degli eventi di Andrea Bocelli, il cantante italiano più amato oltre Oceano. I prezzi top per l’acquisto di un’abitazione nuova o ristrutturata riguardano come sempre località che attirano la domanda estera, oltre che a quella nazionale: e Forte di piazza al sesto posto tra le destinazioni di mare dove si ama investire. Al primo posto in assoluto c’è Portofino, dove i prezzi medi nel I semestre 2024 si attestano a 19.450 euro al metro quadro, con le abitazioni più ricercate che possono toccare i 25.500, e Porto Cervo, con prezzi medi pari a €19.375 euro al metro quadro e valori fino a 27.000 euro al metro quadro per le ville di pregio. Tra le mete esclusive, con prezzi medi superiori a 9.000 euro al metro quadro, ci sono anche Porto Rotondo con 12.050 euro al metro quadro (punte di 18.500), Capri con 10.150 euro al metro quadro (punte di 14.700 euro), Santa Margherita Ligure con 9.875 euro al metro quadro (punte di 15.000 euro al metro quadro) e Forte dei Marmi con 9.800 euro al metro quadro (punte di 15.200 euro al metro quadro).