Trofeo Sampei fa boom 53 baby pescatori sul molo alle prese con la canna

Baby pescatori riuniti allegramente sul molo. 53 bambini dai 4 ai 14 anni hanno partecipato al Trofeo Sampei organizzato dall’associazione Pescatori Sportivi del porto di Viareggio e il negozio Lupi di Mare con il patrocinio del comune di Viareggio. Sul molo della Madonnina si sono sfidati in gara non competitiva tantissimi giovani (un numero davvero incredibile) accompagnati da genitori e parenti che si sono divertiti assieme a loro a seguire in diretta le avvincenti fasi della pesca e di preparazione, cimentandosi tra esche e canne. "Piccoli pescatori – commenta soddisfatto l’assessore allo sport e all’ambiente Rodolfo Salemi – che, sotto la supervisione di nonni e genitori, hanno iniziato a muovere i primi passi in uno sport legato indissolubilmente al nostro molo e al suo mare. Non solo bambini, ma anche tante bambine, a testimonianza della trasversalità di una disciplina che coniuga lo sport con il rispetto per l’ambiente in cui viene praticato".

E a portare il suo saluto ai partecipanti e agli organizzatori sono arrivati anche il pluricampione Marco Volpi del Team Tubertini ed i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Viareggio. Con l’iscrizione di 10 euro, comprensiva dell’assicurazione, grazie allo sponsor Lineaeffe è stata donata ad ogni partecipante una canna da pesca, due lenze complete, due kit completi di galleggianti, ami, fili e piombi ed un cappellino. In più ad accoglierli una merenda di benvenuto con banana, crostatina, succo di frutta ed acqua offerti da Conad ed un buffet di fine giornata composta da pizza e focaccia offerta dalla pizzeria La Vietta. Al termine dell’evento c’è stato anche un coinvolgente effetto sorpresa: infatti cinque ragazzi sorteggiati sono stati premiati con alcuni regali che erano stati messi a disposizione dal negozio Lupi di Mare.

"L’idea – commensa Alessandro Freschi presidente dell’associazione pescatori sportivi – è di portare avanti nelle giovani generazioni quello che a Viareggio accade da quasi 100 anni, cioè che le persone vengono a pescare nel rispetto del mare, degli abitanti del mare e delle normative vigenti con lo scopo di trascorrere anche del tempo per socializzare". Visto il successo, la macchina organizzativa del Trofeo Sampei è già in moto per l’edizione 2024 allo scopo di coinvolgere un numero ancora maggiore di nuovi talenti della pesca.

Red.Viar.