Trasloco biblioteca. Anche i prof dicono ’no’

E con questa siamo a tre: dopo la levata di scudi del mondo politico e delle associazioni culturali, anche il mondo dei docenti dice "no" al trasferimento della biblioteca comunale " Giosuè Carducci" dal primo piano del complesso di Sant’Agostino al vecchio municipio in piazza Matteotti. È il professor Marco Giannini, che ha più volte insegnato anche a Pietrasanta ed è di origini camaioresi, ad annunciare una raccolta di firme che coinvolga tutti coloro che frequentano i locali voluti a suo tempo dall’indimenticato sindaco Rolando Cecchi Pandolfini.

"Come frequentatore pluriventennale della biblioteca di Pietrasanta, prima da studente e poi da docente – scrive Giannini – vorrei esprimere la mia opinione in merito allo spostamento della biblioteca. Tra l’altro sto anche sensibilizzando i frequentatori della biblioteca ad esporsi firmando contro questa scelta. La mia protesta non ha colore politico: l’unico obiettivo è scongiurare lo sradicamento della biblioteca dal Sant’Agostino. La ’Carducci’ è infatti un luogo antropologico che ha avvolto come una culla culturale i giovani, ma anche quelli meno giovani come me, restituendo il senso della tradizione, della cultura, della formazione, dell’incontro intergenerazionale e delle identità locali in una prodigiosa fusione. Ho massimo rispetto per il lavoro delle istituzioni – conclude il docente – tuttavia noi che ci siamo innamorati di questa unicità non possiamo che invitare a una riflessione affinché questo errore sia evitato. Non si privino le nuove generazioni della biblioteca del Sant’Agostino della città di Pietrasanta".

