Tra passato e “Futura“. La dedica a Lucio Dalla e il cha cha cha di Elio. Un inno alla semplicità

“Chissà chissà domani...“ Tre parole bastano per raccontare tutte le incertezze di questo tempo frastornato e tutta la speranza che, in fondo, ancora custodiamo. Le parole di Lucio Dalla in “Futura“ diventano anche quelle del Carnevale, che da 151 anni coi suoi carri è interprete delle paure che hanno attraversato la storia ma anche della fiducia che viene riposta nel futuro. É questo il messaggio che, dal teatro Dal Verme di Milano, la Fondazione Carnevale guidata da Marialina Marcucci ha scelto per presentare il programma del Carnevale 2024. Fatto di 29 costruzioni, che sfileranno sui Viali a Mare dal 3 al 24 febbraio, dai rioni e dai veglioni che accenderanno fino a notte le strade, gli alberghi e i locali. E poi 6 mostre per un racconto diffuso tra storia e contemporaneità: dal futurismo di Venna alla metafisica di De Chirico (dal 30 gennaio al 5 maggio a Villa Argentina) dall’omaggio dell’arte a Burlamacco (dal primo febbraio al 5 maggio a Villa Paolina) alle pitture del maestro Beppe Domenici nel centenario della sua nascita (sempre a Villa Paolina) fino all satira nella creativa di Sergio Staino (dal 3 febbraio al 5 maggio nel museo della Cittadella) e gli scatti d’autore di Nino Migliori che hanno immortalato i 150 anni della festa (alla Gamc).

Ma se il Carnevale, che ricomincia da 150 + 1 affacciandosi a nuova vita, viene cullato da “Futura“ è con un classico “cha cha cha“ che si ricollega al suo passato. Tempo che Elio e Mirco Mariani hanno scelto per accompagnare “Farina, carta e colla“, canzone ufficiale di questa edizione. "Mi sono divertito a scriverla, ma ho sentito anche il peso della responsabilità. Perché – ha raccontato Elio : – Viareggio è il Carnevale per eccellenza". E così "Dopo notti insonni, ho pensato di puntare sulla semplicità, come farina, carta e colla che vincono sulla tecnologia. È la vittoria della meraviglia semplice di un bambino contro la complicazione di Tiktok". Elio insieme a Rocco Tanica sarà protogonista del concerto in programma Giovedì Grasso (8 febbraio) in piazza Mazzini; mentre domenica 18 il palco di Burlamacco sarà animato da M2O, radio ufficiale della manifestazione e presente a tutti i corsi con un carro, con i dj Albertino e Fargetta.

"Le sensazioni della vigilia sono buone: quest’anno – ha aggiunto Marialiana Marcucci – tornano i veglioni e ci sarà un coinvolgimento ancora maggiore della città. Diverse strutture ricettive sono già sold out nei giorni dei corsi e i primi dati sulla biglietteria on-line fanno emergere una crescita rispetto all’anno scorso. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per goderci la festa". E allora “Aspettiamo senza avere paura, domani“.