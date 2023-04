Tra il mare e il porto Il Carnevaldarsena ’apre’ il nuovo mercato ittico Festa per tutti i volontari

di Martina Del Chicca

Come Neil Armstrong, il primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Così il Carnevaldarsena, che domenica ha lasciato la prima impronta sul suolo del nuovo mercato ittico lungo il molo Marinai d’Italia. Mercato che dopo un viaggio lunghissimo, cominciato 15 anni fa con la posa della prima pietra, finalmente vede la meta. Con l’apertura del bar, del ristorante e della sala aste prevista entro l’estate, e quella dell’area di trasformazione del pesce e la sala polifunzionale per l’inizio del 2024

E proprio negli spazi dove sorgerà il ristorante dei pescatori, grazie alla disponibilità della Cittadella della Pesca che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura ancora nuda, è andata in scena la festa organizzata dal comitato rionale di via Coppino. Un evento nell’evento, in un luogo ancora inedito e con la cucina magistralmente diretta dallo chef stellato Cristiano Tomei, ideato dal direttivo darsenotto per ringraziare la brigata degli oltre cento volontari e gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita del Baccanale.

"Un successo straordinario – ha detto il presidente del Carnevaldarsena, Massimiliano Pagni –. Dopo due anni distanti siamo tornati ad abbracciarci con l’entusiasmo che ha caratterizzato l’esordio di questa festa popolare più di 50 anni fa. E per noi ritrovare quello spirito antico, quella voglia di stare insieme, è stata la soddisfazione più grande". Solo per dare qualche numero; le Trabaccolar Cooking nelle cinque serate hanno cucinato 6,2 tonnellate di pesce, fritto 14 quintali di patate fritte, bollito 15 quintali di riso, e preparato 750 chili di tordelli al ragù di polpo. "E tutto questo – ha aggiunto il vicepresidente, Alessandro Summonti – è stato possibile grazie a chi si è messo a disposizione per amore del Carnevaldarsena. E a chi non si è lasciato scoraggiare dalle file pur di cenare in via Coppino". A chi, semplicemente, ha partecipato. "Per noi - conclude Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della pesca – è stato un piacere ospitare gli amici del Carnevaldarsena. E brindare a quello che speriamo sia il primo di tanti eventi insieme". Lì, nel nuovo mercato ittico: incastrato tra il mare e il porto, tra gli scogli e i pescherecci. In uno degli angoli più belli di Viareggio.