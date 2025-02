Tra feste e giochi in piazza. Carnevale dedicato agli Egizi

Il Carnevale di Forte dei Marmi si trasforma in un viaggio nel tempo con “Forte in Maschera – Speciale Egitto“. "Tutte le scuole cittadine – spiega Elisa Galleni assessore alla pubblica istruzione- hanno già avuto l’opportunità di visitare la mostra al Fortino, permettendo a bambini e ragazzi di lasciarsi ispirare da questo viaggio straordinario nella storia".

Il programma prenderà il via venerdì 14 febbraio con il Veglione di San Valentino dalle 20 in poi a Villa Bertelli per i ragazzi delle medie. L’evento clou, preceduto dai laboratori pomeridiani a tema “Aspettando il Carnevale” realizzati nelle scuole, si terrà domenica 23 febbraio alle 14.45 in piazza Marconi con la “Passeggiata da Egiziani”, una suggestiva sfilata, accompagnata dalle note della Banda La Marinara, in collaborazione con le scuole cittadine.

A seguire, alle 15:30 in piazza Garibaldi, bambini e famiglie potranno divertirsi con “Egitto in Gioco”, un’avventura tematica che animerà il cuore della città. Le vie del centro si trasformeranno in un vero e proprio percorso interattivo, con nove postazioni ispirate alla cultura egizia.

Il Carnevale continuerà martedì 27 febbraio e giovedì 4 marzo, le scuole Caranna e Giorgini ospiteranno due feste a tema Antico Egitto, dalle 10 alle 11:30, trasformando le aule in un luogo magico dove i bambini potranno divertirsi tra maschere, giochi e attività.