Torneo tra i coriandoli Il Cgc sogna la Coppa nel pieno del Carnevale "E siamo ottimisti..."

di Martina Del Chicca

Ancora una manciata di giorni e si scoprirà se la Viareggio Cup tornerà a disputarsi nel suo periodo storico. In questi mesi il presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi, ha bussato a tutte le porte per riportare il torneo internazionale di Viareggio in mezzo ai coriandoli, nel mese del Carnevale. Da quella del Ministro dello Sport Andrea Abodi, storico amico del Centro, all’ufficio del presidente della Figc, Stefano Gravina, fino all’Amministratore Delegato della Lega di Seria A, Luigi De Siervo.

"Abbiamo chiesto loro di poter tornare a disputare le partite a febbraio, sia che il Torneo sia dedicato alle Primavere che agli Under 18. Ma perché questo sia possibile – prosegue Palagi – deve essere prevista una sospensione nel campionato". E alla fine di luglio saranno pubblicate le date della stagione calcistica, comprese le soste. A quel punto si scoprirà se il sogno del Centro Giovani Calciatori, cullato con determinazione, potrà concretizzarsi. Nelle mani dei vertici sportivi sono già stati consegnati dei calendari ideali per il Torneo 2024: all’amministratore della Lega si Seria A, De Stefano, quello per la Primavera; mentre al presidente della Figc invece quello per l’Under 18.

"Noi – prosegue il presidente Palagi – ci stiamo organizzando per preparare un’edizione importante e siamo fiduciosi. Lo siamo perché la storia della Viareggio Cup merita attenzione, perché in tutto il mondo sportivo conoscono la nostra città per il Torneo. Perché una storia lunga quasi settantacinque anni va protetta. Perché - prosegue Palagi – Viareggio si dispera quando perde ciò che ha di prezioso. E noi non vogliamo che accada al Torneo. Per questo continueremo a fare tutto il possibile per dare un futuro a questa manifestazione".

Manifestazione il Comune di Viareggio ha messo su un piedistallo, "al pari del Carnevale e del Festival Pucciniano". Anche per questo con la delibera del 20 giugno scorso la giunta Del Ghingaro ha stanziato un contributo da 50mila euro in favore del Centro Giovani Calciatori per l’edizione 2023 del Torneo internazionale, la prima che è tornata a disputarsi sui campi di Viareggio dopo la chiusura della Stadio dei Pini nel 2018. Tra il “Ferracci“ di Torre del Lago, dopo un maxi investimento da oltre 400mila euro per (ri)adeguare al calcio il campo oggi in uso al rugby dei “Titani“, che ha ospitato l’inaugurazione e anche la finale, e poi al campo “Martini“ del Campo d’Aviazione e al Marco Polo Sports Center. "La Viareggio Cup – scrive il Comune nell’atto che riconosce il contributo – ha rappresentato l’inizio di una tradizione storica che pone la Coppa Carnevale come il primo autentico trampolino di lancio per i giovani calciatori e per gli allenatori, ed è stato ed è protagonista in tv, nei notiziari sportivi nazionali, quale dimostrazione di una storia sportiva che nasce lontano nel tempo e che rappresenta un autentico crocevia per le squadre giovani di tutti i continenti".