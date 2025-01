Torna l’allarme truffe. Falso addetto di Gaia estorce dati via telefono

Torna a manifestarsi l’incubo delle truffe sul territorio di Camaiore. Ancora una volta, i malviventi hanno recitato la commedia, stavolta indossando i panni (ovviamente fasulli) degli addetti di Gaia spa, l’azienda che si occupa della rete idrica locale.

"Una nostra utente residente a Camaiore ha segnalato ai centralini del gestore idrico un probabile tentativo di truffa – ha messo in guardia Gaia sui sui canali social –; un signore, spacciandosi come collaboratore di Gaia, ha telefonato all’utente cercando di estorcerle i dati sensibili della fornitura poiché, a detta sua, non sarebbe risultata in regola con i pagamenti". La truffa, almeno in questo caso, non è andata a buon fine. Ma non sempre storie come questa terminano con un lieto fine, come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese nel corso degli anni. "L’utente per fortuna non è caduta nel tranello, comunicando tempestivamente l’accaduto al numero verde di Gaia – continua il gestore –; questa segnalazione ci offre l’occasione per ribadire che i nostri addetti sono sempre muniti di tesserino di riconoscimento e non bussano alla porta dei cittadini per effettuare analisi dell’acqua del rubinetto o altre verifiche e non si presentano a casa offrendo promozioni in bolletta o richiedendo pagamenti".

Nel tempo, anche di concerto con le forze dell’ordine, sono stati predisposti dei vademecum per far capire alle persone come comportarsi. "Resta valido l’invito a tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare presunti tentativi di truffa alle autorità competenti e anche al numero verde di Gaia, 800/223 377, gratuito da fissi e mobili. Ciascuno può fare la propria parte per salvaguardare la sicurezza – sottolinea il gestore della rete idrica – in particolar modo degli anziani che vivono soli, principali prede dei truffatori, segnalando eventuali individui sospetti o chiamate ambigue e condividendo le notizie al riguardo provenienti da Gaia o dalle autorità. Sul nostro sito – conclude l’azienda – è stata pubblicata una sezione dedicata alla salvaguardia della sicurezza degli utenti in contrasto a truffe e raggiri".