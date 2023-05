Tommasi: "L’odissea di via Francesco Carrara massacrata dai lavori"

"Infiniti i lavori di via Francesco Carrara e l’amministrazione non informa i residenti". A protestare è il consigliere di minoranza Emanuele Tommasi che riporta il malumore dei residenti. "Capisco che i lavori vanno fatti – premette – e che è fondamentale sistemare i sottoservizi ma questa strada è massacrata da quasi cinque anni da continui cantieri e sarebbe il minimo da parte dell’amministraizone comunale informare almeno gli abitanti su quello che sta succedendo e i tempi per completare l’intervento. Ricordo che da tempo i residenti si sono trovati anche costretti a stare con le finestre chiuse per la polvere e i rumori. Una volta si è trattato dell’intervento per il gas, poi per eliminare le tubature di eternit dell’acquedotto. In sostanza per via Carrara è ormai una storia senza fine. Quando – conclude Tommasi – verrà asfaltata definitivamente la strada? Questa complessità è quasi ridicola: neanche si trattasse di realizzare la metropolitana di Forte dei Marmi"