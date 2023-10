Terrazza, 50 manager giapponesi visitano la mostra di Kan Yasuda

Cinquanta manager giapponesi in viaggio di studio, prima di andare a Firenze e a Como, si sono fermati alla Terrazza della Repubblica per la mostra del connazionale Kan Yasuda, accolti dal grande scultore, dall’assessora Sandra Mei e dal direttore generale del Festival Puccini. Per l’occasione hanno anche parlato delle Celebrazioni pucciniane, in cui l’anno prossimo sarà riproposta la celebre Butterfly scenografata da Yasuda.