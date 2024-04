Tennis, golf, arti marziali. È Percorso gioco-sport. La proposta per l’estate

Tennis e attività motoria propedeutica, arti marziali e golf: sono le “stazioni” del “Percorso Gioco Sport”, nuova proposta estiva del Comune rivolta ai ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado, organizzata in collaborazione con alcune associazioni e circoli sportivi locali. "Lo sport è strumento di socialità, sviluppa l’abitudine al movimento e allo star bene e distoglie dall’uso eccessivo di smartphone e computer che sono il rifugio più immediato nei momenti di noia – sottolinea il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – per questo, con l’ufficio scuola, abbiamo cercato di comporre un percorso che offrisse ai ragazzi la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive e che si affiancasse, senza sovrapporsi, alle attività dei nostri centri estivi".

Due i percorsi proposti, a luglio e agosto: uno include, ogni settimana, due lezioni di tennis e una di golf; l’alto alterna, sempre nell’arco dei sette giorni, due lezioni di tennis e una di arti marziali. I ragazzi iscritti, massimo 30, saranno suddivisi in gruppi per fasce di età e seguiti da un educatore; i giorni di frequenza saranno lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria 8,30-13,30 e con pranzo incluso. "In sostanza – prosegue Bresciani – le famiglie potranno optare un mese per il centro estivo e uno per il “Percorso Gioco Sport” oppure aderire per le due mensilità alla nuova proposta sportiva ma non si potrà iscrivere contestualmente il proprio figlio a entrambi i servizi". La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro il 17 maggio e prevede il versamento al Comune di una tariffa mensile pari a 110 euro (cifra scontata di oltre il 50% rispetto a quella dei centri estivi). Una quota aggiuntiva per l’attività sportiva dovrà essere poi corrisposta ai circoli o alle associazioni di riferimento