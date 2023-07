Teatro Estate Si parla di Carnevale Due chiacchiere con Marcucci

Oggi alle 18 sarà ospite degli incontri al Teatro estate nella pineta di Ponente di Viareggio la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci che risponderà alle domande di Giulio Arnolieri inerenti il passato, il presente e, soprattutto, il futuro della più importante manifestazione cittadina che pochi mesi fa ha festeggiato i propri primi 150 anni. Un’occasione per fare un bilancio ormai definito sull’edizione dei record conclusasi nello scorso febbraio con un occhio al futuro. I carristi, come si sa, hanno già depositato i loro progetti per l’edizione 2024 e il 10 di agosto in Cittadella saranno svelati al pubblico nella consueta festa d’estate di presentazione dei bozzetti. Insomma già adesso si pongono le basi dell’edizione 151 del Carnevale.

Domani pomeriggio, alla stessa ora, sempre al Teatro Estate nella pineta di ponente sarà invece presentato il libro "Bici e Versilia binomio vincente. Ingresso libero.