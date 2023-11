Teatro dell’Olivo. Stagione di prosa con tante star

Al via da giovedì 30 novembre la stagione del Teatro dell’Olivo di Camaiore: sei spettacoli per un programma con prosa e danza che accompagnerà il pubblico fino a marzo. Amanda Sandrelli (nella foto), Max Pisu, Antonio Cornacchione, Giovanni Scifoni, Fabio Canino, Teatro Studio Krypton sono solo alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Dal 3 dicembre si aggiunge la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: quattro appuntamenti la domenica pomeriggio alle 16,30 per vivere insieme la magia del teatro. "La stagione teatrale rappresenta un veicolo imprescindibile per coltivare la propria passione o anche per avvicinarsi a questo affascinante mondo", commenta l’assessore alla cultura Claudia Larini.

Si comincia con Scifoni con Fra’, spettacolo su San Francesco per poi passare a Carne nuda il 16 dicembre con Stefano Puccinelli e per domenica 21 gennaio a Pigiama per sei di Marc Camoletti, con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio. Sabato 17 febbraio l’appuntamento è con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciaie Alberto Aggiusta, in scena per la commedia Vicini di casa e Venerdì 8 marzo arriva Fabio Canino con FIESTA dedicato alla Carrà. Per l’ultimo appuntamento in stagione, venerdì 22 marzo. la mattina alle ore 10:30 per le scuole e alle 21in teatro, Teatro Studio Krypton presenta Filippo Brunelleschi nella divina proporzione.

Isabella Piaceri