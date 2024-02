Talea Group in crescita. Ottimi ricavi nel 2023

Nel 2023 i ricavi consolidati adjusted di Talea Group si attestano a 136,3 milioni di euro, in aumento del 12,7% sul 2022 (+13% i non adjusted). È quanto afferma l’azienda di Viareggio, attiva nell’e-commerce di prodotti legati alla salute e benessere oltre che nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, rendendo noto che nell’anno passato gli ordini sono cresciuti del 9%, mentre il numero dei prodotti venduti è aumentato del 9,3%. "Siamo convinti che, dalle acquisizioni e dalla crescita generata nel 2023, sia nato un gruppo più forte - dice l’ad Riccardo Iacometti (foto) - che ambisce a creare i volumi necessari per lavorare attraverso economie di scala volte a proiettare importanti benefici nel medio-lungo periodo, anche e soprattutto in termini di profittabilità e determinato a raccogliere i frutti della nuova area industrial al fine di generare ulteriori revenue stream a un valore commerciale più alto".