sviluppo urbanistico

È il futuro della città il punto focale che ha spinto l’amministrazione comunale a proporre ai cittadini questionari da compilare. "Un’iniziativa di ascolto attivo - commenta l’assessore Federico Pierucci - a cui teniamo molto e che mira a coinvolgere tutte le fasce d’età, dai giovani under 14 agli adulti over 30, per costruire insieme un piano strutturale che rispecchi i bisogni e le aspirazioni di tutta la comunità". "Nei prossimi incontri dal vivo, tratteremo temi come il benessere civico, l’innovazione con tutto quanto afferisce le nuove tecnologie, la transizione ecologica, ma anche la cultura e l’ospitalità - conclude l’assessore -: temi che offrono un quadro complessivo delle questioni da affrontare, alcune di natura tattica, altre strategica. Trasversale a tutti è l’attenzione massima per la nostra città che deve essere bella da vivere e attrattiva da visitare".