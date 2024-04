Sversamento di petrolio in un fosso

E’ ’giallo’ su residui petroliferi rinvenuti in un fosso presente in una strada interna a via Giglioli, non lontano dallo Scorrimento.

L’area è stata messa urgentemente in sicurezza con la collocazione di spandenti a mare e solo domani sarà possibile effettuare tutte le verifiche del caso per capire quale sia la fonte dello sversamento di carburante (potrebbe provenire da un cantiere oppure da un distributore poco lontano?). "Un cittadino ci ha fatto la segnalazione – racconta il consigliere delegato all’ecologia e lavori pubblici Enrico Ghiselli – per un odore sospetto che percepiva dal fosso, visto che le acque presentavano anche un colore fluorescente. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ufficio ambiente, la polizia municipale e abbiamo coinvolto anche il Consorzio di bonifica che ha subito fatto una prima verifica intercettando un tubo che dovrà essere monitorato per capire quale ne sia la fonte. Trattandosi di materiale inquinante – va avanti Ghiselli – sono stati collocati degli spandenti posizionati in modo che il liquido non possa andare comunque oltre. Solo lunedì sarà possibile effettuare una video ispezione con tecnici specializzati, ma nel frattempo la situazione sarà tenuta sotto controllo e, se necessario, verranno messe ulteriori barriere assorbenti per tutelare la zona circostante".

Fra.Na.