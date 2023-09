Susan Sarandon a Pietrasanta: "È bellissima" - La celebre attrice americana visita la Piccola Atene

La felicità per il premio alla carriere ricevuto al “Lucca film festival“ è stata davvero tanta. Eppure Susan Sarandon, da amante dell’arte, da tempo sognava di mettere piede nella Piccola Atene e ieri mattina ha coronato questo sogno. Le celebre attrice americana, 76 anni portati divinamente, si è presentata alla galleria di Barbara Paci (nella foto), in piazza Duomo, insieme ad alcuni suoi amici americani e a un rappresentante del “Lucca film festival“. Lontana dai riflettori, ma vicina a ciò che da sempre la appassiona. "È venuta per visitare le gallerie del centro storico – racconta Barbara Paci – in quanto ama, in particolare, la scultura e la fotografia. Era prima volta che visitava Pietrasanta, città di cui ha voluto sapere ogni dettaglio, sia storico che culturale e artistico. Si è fermata un’oretta e alla fine ci siamo salutate". La Sarandon ha proseguito poi il tour in città, prima di far ritorno a Lucca.

d.m.