Sull'arenile di Marina di Pietrasanta: 20 tonnellate di Lavarone

Dopo tanti giorni di mare mosso e giornate ventilate c’era da aspettarselo. Ondate di lavarone, pari a non meno di venti tonnellate, si sono riversate all’alba di ieri sulla battigia di Tonfano, coprendo soprattutto l’arenile compreso tra il bagno “Soleado“ e il pontile. Gli stabilimenti si sono messi subito all’opera, con la speranza di ripulire tutto entro oggi. "Come sempre il lavarone è stato raccolto in mucchi – spiega il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona – poi sono stati caricati i cassoni, una ventina da 100 chili l’uno, fino a portarli sulla strada per farli raccogliere da Ersu. Faremo il possibile per completare l’operazione entro le 9-9,30, perché poi arrivano i bagnanti. Ma la quantità è davvero notevole e ci sarà da lavorare parecchio".

d.m.