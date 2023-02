Suap, nuove regole per le insegne

Cambiano le norme per il tessuto economico da quest’anno, la domanda di rinnovo o autorizzazione per l’insegna di esercizio relativa ad attività produttiva deve essere presentata tramite lo Sportello unico attività produttive. La pratica deve essere caricata sul portale Star. Per caricare e completare la pratica è necessario allegare il modello predisposto dal comando di polizia municipale, l’assolvimento del pagamento di due marche da bollo da 16 euro con il modello F23 e i diritti Suap di 50 euro da pagare all’Unione dei Comuni della Versilia tramite PagoPa.

Sul sito del Comune, nella sezione attività prosuttive e comando polizia municipale, si trova tutta la modulistica necessaria. Eventuali informazioni si possono richiedere direttamente all’ufficio Attività Produttive Supa (via Papa Giovanni XXIII; telefono 0584979 364-318).